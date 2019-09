Normal gehen sie kaputt , wenn sie im Eimer stecken oder aus diesem heraus genommen werden.Nun boten sich Öko Beutel an. Grün für die grüne Tonne. So meine Vorstellung.Aber wie so oft hatte ich das klein gedruckte nicht gelesen. Umrankt von Blättern, die mir die Natur nahe bringen soll, steht in kleinen Buchstaben "Keine Entsorgung über die Biotonne"Die Rolle mit den grünen Beuteln ist jetzt leer und alle Beutel liegen im Biomüll.