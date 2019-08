Akkordeonbörse beim HCS in Sarstedt

Am Sonntag, 25.08., veranstaltet der Harmonika Club Sarstedt (HCS) wieder seine traditionelle Akkordeonbörse.

Dabei haben Musikanfänger, Wiedereinsteiger oder Interessierte die Möglichkeit, günstig ein gebrauchtes Instrument zu erwerben. Auf der anderen Seite können nicht mehr benötigte Akkordeons bei dieser Gelegenheit einem neuen Nutzer angeboten werden, der vielleicht genau nach so einem Instrument sucht. Wer im Keller oder auf dem Dachboden noch ein altes Akkordeon herumliegen hat, das schon lange verstaubt und nicht mehr benutzt wird, kann sein Instrument an diesem Sonntag ab 10.00 Uhr im Vereinsheim des HCS in der Gartenstraße (Pavillon der Kastanienhofschule) zur Begutachtung abgeben. Dabei sollte es sich nach Möglichkeit aber um spielbare und keine Schrottinstrumente handeln. Ab 14.00 Uhr können sich dann an selber Stelle Schnäppchenjäger auf die Suche nach einem neuen Akkordeon machen, sich beraten lassen oder einfach mal beim HCS zu Kaffee und Kuchen vorbei schauen. Nähere Informationen zur Akkordeonbörse erteilt Rainer Barfuss unter 0151/42838761.