Sonderaussstellung: NATUR SEQUENZEN von Carl Vetter

Salzwedel : Kunsthaus Salzwedel |

— Landschaftsbezogene Rauminstallationen —

von Carl Vetter



...aussen ist innen ...

... ist AUSSEN ...



Der Künstler Carl Vetter hat die Austellungsbereiche des Kunsthauses Salzwedel in neue, andere Erfahrungsräume verwandelt.



Erleben Sie eine Auseinandersetzung mit Landschaft und Natur im Außen und Innen.





Kunsthaus Salzwedel vom 15. November 2019 bis 02. Februar 2020

Öffnungszeiten: Di. - So. 14:00 bis 17:00 Uhr



Rahmenprogramm :



Ausstellungsbegleitend findet eine Künstlerführung mit Carl Vetter am Sonntag, den 17.11.2019, um 15:00 Uhr statt. Weitere Termine und Informationen erfolgen über den Newsletter des Kunsthauses.





Carl Vetter befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Raum, Landschaft und Natur. Der Künstler realisiert Installationen, Raumkonzepte und Aktionen im In- und Ausland. Das Konzept, welches er eigens für die Ausstellungsräume im Kunsthaus Salzwedel entwickelt hat, verbindet Naturmaterialien, Bilder und Klänge miteinander.



Carl Vetter, geboren 1949 in Weimar, lebt und arbeitet in der Umgebung von Salzwedel. Er studierte zwischen 1971 und 1978 bei Professor Kai Sudeck und Bodo Baumgarten an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Sein künstlerischer Prozess beruht auf dem Dialog zwischen ihm und der Natur. Er nähert sich ihr an, indem er sich in unterschiedliche Landschaften hineinfühlt, dort Eindrücke sammelt und subtile Eingriffe vornimmt. Dabei handelt es sich nicht um gewaltsame Veränderungen, sondern eine Verdeutlichung von Gegebenheiten. Im Vordergrund steht die Arbeit mit der Natur – nicht gegen die Natur.



Seit 40 Jahren ist er außerdem an der Westküste Irlands tätig. Seine jährlichen Aufenthalte haben mit einem Auslandsstipendium 1979/1980 begonnen. Einige karge Landstriche in diesem Gebiet sind vom Menschen noch unberührt. Carl Vetter setzt sich mit den Landschaften auseinander, reagiert mit den vorhandenen Materialien und nimmt feinsinnige Umgestaltungen vor. Diese Aktionen hält er in Fotografien, Film- und Audioaufnahmen fest, welche wiederum im Ausstellungsraum präsentiert werden.



Die Rauminstallationen im Kunsthaus Salzwedel basieren auf einer Kombination von organischen Materialien und künstlerischer Gestaltung. Infolgedessen entstehen in den Ausstellungsräumen ästhetische, inhaltliche und räumliche Interaktionen. Gefundene Steine und Hölzer sowie Feldfrüchte werden für Assemblagen und großformatige Drucke auf Silofolie verwendet. Zeichnungen und Fotografien geben Topografien von Naturlandschaften wider. Ergänzt wird das visuelle Raumgefüge durch akustische Aufnahmen seiner Klangaktionen mit Natursteinen.



Carl Vetter verdeutlicht die Zusammenhänge von Kunst und Natur, indem er scheinbar Bekanntes in ein neues Licht rückt. Das Ergebnis ist ein Erfahrungsraum, der die Grenzen zwischen Innen und Außen verschiebt. Dabei wird der konkrete Raum nicht als isoliert, sondern beispielhaft für das Ganze verstanden. Eine stimmungsvolle „innere Landschaft“ lädt zum geistigen Eintauchen ein.