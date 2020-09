Tina Baudner stellt ihr Kinderbuch vor

Abenteuer und Spannung im Lese- und Vorlese - Kuschel-Herbst 202

Träumt mit Hakon, dem von Menschen -im Weserbergland- aufgezogenen RehJungen, der sich so sehr danach sehnt in Freiheit zu leben. Er will dorthin zurück, wo er hingehört: er will endlich im Wald und auf Wiesen leben, zusammen mit anderen Wildtieren.Doch der böse Herrscher der Region stellt Bedingungen für die Anerkennung des RehJungen, weil der ja bislang bei den Menschen gelebt hat.Auf dem Abenteuer-Pentagon-Strahl muss Hakon weite Strecken zurücklegen, um 5 Silberdreiecke zu finden, damit er in die Tiergemeinschaft aufgenommen wird. Das ist nicht einfach, und dazu braucht er einen besonderen Zauber und so manchen Helfer.Wollt ihr den RehJungen Hakon auf seiner Suche begleiten?In „HAKON im Zauber des Pentagons“ erfahrt ihr, ob er es schafft die Dreiecke zu finden:für Kinder ab 7 Jahren net-verlagerhältlich im Buchhandel, bei Amazon, Weltbild etc.handsigniertes Exemplar 14,95€ bei chbaudner@outlook.de