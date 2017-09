Verkaufsoffene Sonntag Saarbrücken 2017

Die Einwohner Saarbrückens werden durch verlockende Angebote an den Verkaufsoffenen Sonntagen verführt. Die Preisspanne reicht von preiswerten Artikel bis hin zu teuren Errungenschaften. Somit dürfte für jeden etwas dabei sein. Und am Wochenende ist das Shoppen sogar ganz entspannt mit der Familie möglich.

Verkaufsoffene Sonntag 2017

Die Landeshauptstadt des Saarlandes ist zunehmend bekannt für ihre reizvollen “heiligen” Sonntage. Hier wird ganz relaxed ein Laden nach dem anderen besucht. Hier bekommt jeder, was er sucht. Egal ob Mode, Elektronik oder sogar teure Luxusartikel.In diesem Jahr ist es auch wieder möglich zuzuschlagen. Denn am ersten Oktober kann man endlich wieder am Ende der Woche einkaufen. Beliebt ist die Bahnhofstraße mit ihren großen Kaufhäusern. Auch in der Fröschengasse oder auf dem Johanner Markt sind noch andere, spezielle Geschäfte zu finden. So sollte von 13 bis 18 Uhr für Beschäftigungen gesorgt sein Zu allen verkaufsoffenen Sonntagen in Saarland hier