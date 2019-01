Tenöre4you – Gala Konzert Tour 2019

Ruhla : Winkelkirche St. Concordia |

Toni Di Napoli

Pietro Pato



Berühmte Kompositionen von Pop bis Klassik

Ein atemberaubendes Erlebnis mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical, Filmmusik wie: - NESSUN DORMA - CARUSO -YOU RAISE ME UP - TITANIC – THE CATS - PHANTOM DER OPER - VOLARE – UN AMORE GRANDE - DER PATE - MARINA - MY WAY - BUONASERA SIGNORINA - TIME TO SAY GOODBYE und viele mehr



Sonntag, 27. Oktober 2019, 19.00 Uhr; St. Concordia-Kirche Ruhla



Veranstalter: Tenöre4you GbR, Köln



Kulturinfo: www.st-concordia.de/kultur.htm