Kneippverein Ochsenhausen e.V. : "Sensen wie die Profis – Kurs mit Franz Xaver Schmid" Samstag, 21. September 2019 von 9 bis 13 Uhr

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eGeinen Kurs " Sensen wie die Profis – Kurs mit Franz Xaver Schmid" an:Das Mähen mit der Sense ist wieder „in“!Es ist geräuscharm, erhält die Artenvielfalt und stärkt dieRückenmuskulatur. Gewusst wie, wird das Sensen zu einer wahren Freude!Wo:Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, Talstraße 14Franz Xaver Schmid ist Sensenlehrer mit Ausbildung beim österreichischen Sensenverein und langjähriger Praktiker.Er freut sich darauf, Sie an diesem Tag in die Geheimnisse des Sensens und Dengelns einzuführen.Wann:Samstag, 21. September 2019 von 9 bis 13 UhrDieser Kurs richtet sich an alle, die mit dem Sensen beginnen wollen oder auch schon Erfahrunghaben und ihre Technik optimieren wollen.Kursinhalte:o Wie und warum die Sense gedengelt wirdo Die optimale Anpassung des Sensenstiels an die Mäherin bzw. den Mähero Was bei der Wahl des Sensenblatts in Bezug auf das Mähgut zu beachten isto Die korrekte Mähtechnik und rückenschonendes Arbeiteno Das richtige Wetzen des SensenblattsSelbst mit der Sense umgehen lernen:o Handhabung der Sense und die korrekte Haltung herausfinden und einübeno Das Sensenblatt selbst wetzeno Selbst verschiedene Sensenblätter ausprobierenFinanzieller Beitrag: 35 Euro Material/Sensen werden gestellt.Veranstalter:ReWiG Allgäu eG und Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Anmeldung: Liane Faust, E-Mail: liane.faust@rewig-allgaeu.de, Tel: 08268 908 165Co-Organisation durch den Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Diplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen"Werkzeuge zum Dengeln und Schärfen der Sense finden Sie auf :