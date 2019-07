Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Workshop Herstellung von Pflanzenaktivkohle mit Hügelbeetbereitung und Outdoor-Cooking 13.07.2019 von 14-18 Uhr

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eGeinen Workshop an zum Thema " Herstellung von Pflanzenaktivkohle mit Hügelbeetbereitung und Outdoor-Cooking" an.Workshop am Samstag 13.07.2019 von 14-18 Uhr in der Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, Talstr. 14Pflanzenkohle herstellen ist ein uraltes Verfahren. In der Bauindustrie, Papierherstellung und zur Abwasserreinigung wird Kohle schon lange verwendet.Wir stellen unsere Pflanzenkohle mit dem Pyrolyseverfahren her.Was ist Pyrolyse? Warum sollte ich meine Kohle selbst herstellen?Wieso soll die Kohle meine Erde so sehr verbessern, dass ich wieder ein Humuswachstum habe, statt Erosion, Abbau und kleine Erträge?Lucia Lehner zeigt, wie Sie ungeliebte Wurzelunkräuter, wie Girsch und Quecke, Holzschnitt oder auch getrocknete Gemüseabfällezu wertvoller, hervorragender, aktiver Kohle machen können. Wir legen ein Beet an, das ebenso mit Holzabfällen lebendig gestaltetwird. Auf Kohle wachsen Pflanzen gesünder, vitaler, kräftiger und werden deshalb von Schnecken gerne gemieden.Warum dies? Das und vieles mehr erfahren sie in diesem Workshop.Praktischerweise bereiten wir während der Pflanzenkohlenherstellung gleichzeitig noch ein Essen zu, um auch dieEnergie des Feuers zu nutzen, was den sehr angenehmer Nebeneffekt hat, dass wir auch noch zusammen essen!Lucia Lehner befasst sich seit 16 Jahren mit der Permakultur, seit 11 Jahren hat sie einen eigenen Permakulturgarten,in dem sie experimentiert, probiert und studiert.Teilnahmebeitrag: 39 EUR incl. EssenVeranstalterin: ReWiG Allgäu eGInfos und Anmeldung: www.g-öko-land.de oder tel. bei Liane Faust Tel. 08268 908 164Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Diplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 OchsenhausenHomepage : https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com/