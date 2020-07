Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Vortrag "Heilwirkung und Nutzen von unseren Heilpflanzen"

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eGeinen Kurs an :" Heilwirkung und Nutzen von unseren Heilpflanzen mit Bärbel Nassel PTA "Wann:Freitag den 31.07.2020 Beginn um 15 UhrWo:Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, Talstraße 14Unkostenbeitrag Spende. Gäste sind willkommen.Veranstalter:ReWiG Allgäu eG und Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Anmeldung: Liane Faust, E-Mail: liane.faust@rewig-allgaeu.de, Tel: 08268 908 165Ansprechpartner im Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen