Hanse-Sail in Rostock-Warnemünde

Rostock : Rostock |

Zur Hanse-Sail 2019 in Rostock-Warnemünde mit dem Gaffeltop- Segelschoner

J. R. Tolkien mit Heimathafen Amsterdam.



Fahren sie mit uns und zahlreichen anderen Schiffen hinaus und entdecken

Sie die unglaubliche Menge toller Schiffe auf der Warnow.



Am Donnerstag den 08.08. von 13,00 Uhr bis 16,00 Uhr inkl. Gulasch mit Spätzle

für 50,00 € pro Person.

Am Samstag den 10.08. von 11,00 Uhr bis 13,00 Uhr inkl. Currywurst mit Brot

für 45,00 € pro Person, oder am gleichen Tag von 14,00 bis 16,30 Uhr für 60,00 €

incl. Begrüßungssekt und Fingerfoodvariationen.

Am Sonntag den 11.08. von 14,00 bis 17,00 Uhr für 60,00 € pro Person.