Malteser Hilfsdienst e.V. – Erzdiözese Hamburg wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Rostock : Malteser Hilfsdienst e.V

Das Mentorenprogramm „Balu und Du“ des Rostocker Malteser Hilfsdienst e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Grundschulkinder eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das ehrenamtliche Programm fördert unterstützungsbedürftige Kinder im Alter von 6-10 Jahren im außerschulischen Bereich.

Getreu dem Motto „Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten“ setzt sich das Programm seit 2014 für eine einjährige individuelle Patenschaft zwischen „Mogli“, einem Kind, und „Balu“, einem Mentor, ein. Die Kinder sollen - neben Familie und Schule - eine weitere Chance erhalten, sich ihren positiven Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin der Malteser unterstützt und begleitet die Patenschaft und steht jederzeit für Fragen bereit. „Die Unterstützung des Programms weckt bei den Kindern durch die selbstgewählten Aktivitäten die Lern- und Lebensfreude. Immer mehr Kinder können und sollen davon profitieren“, lobte Andreas Krüger, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Malteser Hilfsdienst Hamburg und Rostock. „Das Projekt ist in erster Linie eine tolle neue Freundschaft zwischen jungen Erwachsenen und Kindern im Grundschulalter“, betonte Peter Wolf, Koordinator des Projektes „Balu und Du“ des Malteser Hilfsdienst e.V. Rostock. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll die zukünftige Weiterführung des Mentorenprogrammes finanziell absichern.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de_____________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com