Freude bei Kindern durch kostenlose Konzerte: Yehudi Menuhin Live Music Now Rostock e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Mehr als nur Musik – Der Verein „Yehudi Menuhin Live Music Now“ erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für behinderte, kranke und sozial schwache Kinder eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein bringt die Musik zu den Menschen, indem er Kinderkonzerte in unterschiedlichen Schulen in Rostock und Umgebung organisiert.

„Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“ – Dies war der Leitspruch des Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin. Seit 1992 setzt sich der nach ihm benannte Verein „Yehudi Menuhin Live Music Now“ für Musik und Konzerte, für und mit Menschen ein. Das Projekt unterstützt damit auch die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen und setzt musikalische Erlebnisse im Sinne eines therapierenden Mittels ein.„In diesem Jahr wird der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e.V. eine neue Spielstätte sein. Darüber freuen wir uns sehr und hoffen, dass die Kinder viel Freude an der Musik erfahren und sich in ihrer Individualität entfalten können.“, betonte Bettina Karl, Projektleiterin des Live Music Now Rostock. Die Förderung soll für weitere Konzerte an verschiedenen Schulen aufgewendet werden, sodass die Kinder innerhalb der Einrichtungen weiterhin kostenfrei musizieren können.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Musiker und Ehrenamtlichen des gemeinnützigen Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now: „Die Unterstützung des Vereins hilft Kindern durch die musikalischen Klangerlebnisse ruhiger und entspannter zu werden und sich selbst für das Musizieren zu begeistern. Das finde ich sehr unterstützenswert“, sagte Andreas Krüger, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de____________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com