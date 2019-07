Förderung für Eröffnung eines „Tobe-Decks“ für Kinder: Christliches Zentrum Rostock K.d.ö.R. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Rostock : Christliches Zentrum Rostock |

Ein Platz zum Austoben für absolut jedes Wetter – Das „Christliche Zentrum Rostock“ errichtet zurzeit einen Indoor-Spielplatz. Das Projekt, welches unter dem Namen „Tobe-Deck“ realisiert wird, beinhaltet neben dem Spielplatz der besonderen Art auch ein dazugehöriges Begegnungscafé für die Eltern. Für das bemerkenswertes Engagement für Kinder und Familien der Kirchengemeinde erhielt das Zentrum eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Nach dem Motto „Klettern ist wichtig!“ setzt sich die Einrichtung seit vergangenem Jahr für die Bewegungs- und Entwicklungsförderung der Kinder der Gemeinde ein. Die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, die der Indoor-Spielplatz bietet, steigern die Leistungsfähigkeit des neuro-muskulo-skelettalen Systems der Kinder, sodass deren Motorik und Koordination gefördert wird.„Der Spielplatz in unseren Räumen zeigt, was wir lieben und was uns wichtig ist: begeisterte Kinder und zuversichtliche Eltern“, betonte Daniel Reimer, Pastor im Christlichen Zentrum Rostock. Während sich die Kinder auf dem „Tobe-Deck“ vergnügen, können die Eltern ihnen durch die großen Fenster zwischen Kletterraum und Café entspannt zuschauen. Die Förderung soll für den Um- und Ausbau des Spielplatzes und des Cafés aufgewendet werden.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Christlichen Zentrums. „Das Projekt fördert mit Spiel und Spaß die motorischen Fähigkeiten der Kinder und verschafft den Müttern und Vätern einen Ort für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft. Das finde ich sehr unterstützenswert.“, lobte Andreas Krüger, Botschafter der Town & Country Stiftung, das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de__________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com