Heringsangler am Rostocker Stadthafen

Rostock : Stadthafen |

Am Stadthafen von Rostock stehen an diesen Tagen viele Hobbyangler, um den Heringen nachzustellen, die die Warnow aufwärts ziehen, um zu laichen.

Die Angler nutzen das milde Wetter, um die silberschimmernden Meeresbewohner aus dem Hafenbecken zu ziehen.Die Heringssaison hat wie in jedem Jahr bereits gegen Mitte März begonnen und kann bis Mitte Mai andauern.Heringe laichen bevorzugt an Wasserpflanzen, die in Flachgewässern, an Uferzonen und in den Häfen wachsen. Dazu ziehen die Heringe von der Ostsee bis in den Rostocker Hafen. Anschließend schwimmen sie zur Ostsee zurück.April 2019, Helmut Kuzina