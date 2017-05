Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Rostock 2017

An einem Sonntag in die Stadt gehen und Shoppen? Unvorstellbar, aber möglich! An einem verkaufsoffenen Sonntag haben Läden, die freiwillig an einem solchen Sonntag mitmachen, von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr offen.

Verkaufsoffene Sonntage in Rostock:



Der Sonntag gilt als Ruhetag in Deutschland, weshalb sonntags Läden, wie Supermärkte, Shopping Malls usw., außer Tankstellen und Bäckereien, geschlossen haben müssen. An verkaufsoffenen Sonntagen ist es aber etwas anderes. Die Shops müssen nicht öffnen, aber sie können. Also sollte man sich nicht ganz so sehr auf alle Läden solcher Sonntage verlassen.am 07.05.2017 - nur toom-Baumarktweitere Geschäfte wie, H&M; TK Maxx; Biomarkt; Citti Park; GALERIA Kaufhof; Galeria Rostocker Hof; KTC; Ostsee Park; Spiele Max; Toys R Us; GRAVIS; Media Markt; Medimax; Saturn; BAUHAUS; hagebaumarkt; Hammer; IKEA Knutzen; Möbel Boss; Möbel HÖFFNER; Möbel ROLLER; POCO; SCONTO Möbel; toom haben an folgenden Tagen geöffnet:04.06.201701.10.201729.10.201703.12.2017Übersicht zu verkaufsoffenen Sonntagen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier