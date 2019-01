Zwei erste Preise für Empelder Zupfer

In der Altersgruppe der 11- bis 12-Jährigen ging das Mandolinen-Duo mit Tim Sindelar und Laeticia Raubinger an den Start. Ein halbes Jahr lang hatten sie sich mit ihrer Lehrerin Laura Engelmann auf den Wettbewerb vorbereitet. Sie präsentierten konzentriert ihr Programm und wurden im anschließenden Jurygespräch vor allem für das aufmerksame Zusammenspiel gelobt. Belohnt wurden sie mit einem 1. Preis mit 23 Punkten und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb.Nick Bahrami, Katharina Podtsepkine (Mandoline), Jonna Pieck (Mandola) und Eda Karaca (Gitarre) mussten ihr Können in der Altersgruppe der 13- und 14- Jährigen unter Beweis stellen. Auch ihnen gelang ein sehr klangschöner Vortrag, bei dem die Spielfreude deutlich zu erkennen war. Die Jury lobte die klare Kommunikation unter den Spielern sowie die große Musikalität. Das tolle Ergebnis, ein 1. Preis mit 24 Punkten und Weiterleitung, zeigt auch hier, dass sich die intensive Vorbereitung mit ihren Lehrern Cornelia und Friedrich Engelmann gelohnt hat.Nun müssen die sechs jungen Zupfer weiterhin fleißig üben: Ende März findet dann der Landeswettbewerb in Hannover statt.