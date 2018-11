Vielsaitiges im Advent

Ronnenberg : Johanneskirche Empelde |

Das Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde lädt am Samstag, 8.12.2018 ab 16 Uhr zum diesjährigen Vorweihnachtskonzert in die Johanneskirche ein. Es werden alle drei Vereinsorchester zu hören sein und ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Die Kleinsten, die MGO Kids entführen Sie in die fabelhafte Welt des Puppenjungen Pinocchio, während das JZO mit bekannten Melodien aus England und Amerika zu einer kurzen Weltreise einlädt. Das Hauptorchester möchte Sie unter anderem mit Stücken aus Tschaikowskis „Der Nussknacker“ auf die zauberhafte Weihnachtszeit einstimmen.

Einlass ist ab 15:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.