Ringelnatz Lesung am 10. November 2019 - Heimatstube Linderte

Am Sonntg, den 10. November 2019 um 17.00 stellt Uwe Köster vom Calenberger Autorenkreis in der Heimatstube des Historischen Verein Linderte, Holtenser Straße/Ecke Schulstraße im Ronnenberger Stadtteil Linderte das Leben und das Werk von Joachim Ringelnatz vor unter dem Motto

"Ich bin so knallvergnügt erwacht...."



Freuen Sie sich auf einen interessanten Nachmittag.



Der Eintritt ist frei.

