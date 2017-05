Anzeige

Lesung am 28.Mai 2017 um 17.00 Uhr

Am Sonntag, den 28. Mai 2017 um 17.00 Uhr findet eine Lesung in der Heimatstube des Historischen Verein Linderte, Holtenser/Ecke Schulstraße in Linderte statt:



Friedrich Pape vom Calenberger Autorenkreis stellt Leben und Werk ("Am Brunnen vor dem Tore") des Dichters Wilhelm Müller vor.



Der Eintritt ist frei.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

