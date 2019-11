Großes Advents- und Weihnachtskonzert „Vom Himmel hoch, da komm ich her“

Ronnenberg : Johanneskirche Empelde |

Die Chöre der Stadtkantorei Gehrden und der katholischen Gemeinde St.Heinrich in Hannovers Südstadt haben sich zusammengetan, um mit insgesamt 80 Sängerinnen und Sängern ein besonders klangvolles Advents- und Weihnachtskonzert aufzuführen. Das Programm mit Werken von Bach, Mendelssohn und Loewe wird zweimal zu hören sein: am Samstag, 14. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Empelde und am Sonntag , 15. Dezember um 18.00 Uhr in der katholischen St. Heinrich-Kirche Hannover.

Die Chöre werden vom jungen und frisch gegründeten Orchester „ensemble geräuschkulisse“ aus Hannover begleitet. Für die Solopartien konnten renommierte Sängerinnen und Sänger verpflichtet werden: Elisabeth Dopheide (Sopran), Paula Meisinger (Alt), Simon Jass (Tenor), Friedrich Hamel/ Johannes Schwarz (Bariton). Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Martin Kohlmann am Samstag in Empelde und Tammo Krüger am Sonntag in Hannover.

Von Bach erklingt aus dem Weihnachtsoratorium die seltener aufgeführte Kantate IV. Zumeist werden nur die ersten drei Kantaten dargeboten. Der Eingangschor „Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron“ ist aber nicht weniger leuchtend und prachtvoll als die bekannte Eröffnung „Jauchzet, frohlocket“ der ersten Kantate.

Mendelssohn Bartholdy hat als eines seiner letzten Werke das unvollendete Oratorium „Christus“ hinterlassen. Der erste Teil („Geburt Christi“) enthält das wunderbar meditative und schließlich in Vision und Anbetung übergehende Stück „Es wird ein Stern aus Jacob aufgehen“ und endet mit dem Schlusschoral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Im Gedenken an den 150. Todestag des „Balladenkönigs“ Carl Loewe werden Teile aus einem zu Unrecht fast vergessenen Oratorium aufgeführt. Loewe hat ihm zu Recht den Titel „Die Festzeiten“ gegeben. Zu den Höhepunkten des Kirchenjahres, Advent und Weihnachten, ist diese Musik besonders festlich und mit starkem emotionalem Ausdruck verbunden.

Der Eintritt beträgt 15 €, für Schüler und Studierende 7 €. Karten gibt es bei den Chormitgliedern sowie an der Abendkasse oder ab Montag, 2. Dezember in den Vorverkaufsstellen „Ammon“ (Gehrden), „Buchfink“ (Ronnenberg), „Plumhoff“ (Empelde) und „Cruising“ (Wennigsen).