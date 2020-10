Anzeige

Ausfall der Lesung des Calenberger Autorenkreises am 15. November 2020

Coronabedingt fällt die Lesung von Frau Folkers vom Calenberger Autorenkreis am 15.November 2020 um 17.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Historischen Vereins Linderte aus.



Die Lesung so hoffen wir, wird im nächsten Jahr nachgeholt.

