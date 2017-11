28.Weihnachtsmarkt in Linderte am 3.12.2017 (1.Advent)

Die Einstimmung zum Weihnachtsmarkt beginnt um 13.00 Uhr in der Osterkapelle Linderte mit einem Gottesdienst.Diverse Hobbykünstler verkaufen ihre selbst hergestellten Arbeiten auf dem Hof Hinzmann und der Museumsscheune. Neben Bratwurst und heißer Suppe bieten wir auf dem Hof auch leckere, heiße und kalte Getränke an.In der weihnachtlich geschmückten Heimatstube erwarten Sie selbstgebackene Torten und Kuchen in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr.Die Kinder können Stockbrotbacken und der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt.Die Mitglieder des Musikzuges der freiwilligen Feuerwehr spielen ab 16.00 Uhr weihnachtliche Lieder.Wir freuen uns, Sie an diesem Nachmittag begrüßen zu können.