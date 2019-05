20 Jahre ThoMoRo Voices

Im Jahr 1999 gründeten Magdalena Jorgas und Michaela Porrmann den Chor , nicht ahnend, dass er im Jahr 2019 bestehend aus über 40 Sängerinnen und Sängern auf so viele tolle Ereignisse zurück blicken kann.Es gab viele Reisen, nach Rom in den Petersdom, Österreich, Bamberg oder Berlin. Auch nahm der Chor an vielen Benfiz-Veranstaltungen teil, z.B. Gospel vor Aids, das Obdachlosenmagazin Asphalt oder für das Aegidiushaus in Hannnover.Und so ein Geburtstag muss natürlich gebührend gefeiert werden! Am 22. und 23. November finden 2 Jubiläumskonzerte statt. Jeweils um 20 Uhr tritt der Gospelchor in der Thomas-Morus-Kirche in der Deistersstrasse in Ronnenberg auf. Seit mehreren Monaten bereiten sich ThoMoRo Voices auf die Konzerte vor um die Gäste in gewohnter Qualität zu begeistern. Tragen Sie sich die Termine schon mal in ihren Kalender ein ,Karten gibt es demnächst wie immer beim Buchfink in Ronnenberg und bei allen Chormitgliedern.