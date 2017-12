Anzeige

Secondhandbasar Ronnenberg e.V. spendet Erlöse

Auch in diesem Jahr hat der Secondhandbasar Ronnenberg e.V. wieder erfolgreich einen Frühjahr-Sommer- und einen Herbst-Winter-Basar für Kinderkleidung, Spielsachen und Kinderbücher sowie Ausstattungsgegenstände wie Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrräder uvm. im Gemeinschaftshaus Ronnenberg veranstaltet.



Wie in den vergangenen Jahren unterstützt der Verein mit den Erlösen der diesjährigen Kommissionsbasare traditionell diverse Maßnahmen und gemeinnützige Zwecke für Kinder und Jugendliche durch Geld- aber auch Sachspenden in unter-schiedlichen Höhen.

So konnten nun Spendenbeträge u.a. an die Vereine „Aegidius-Haus auf der Bult / Lions Clubs Hannover Aegidius“, „Kinderbrücke Hannover e.V.“, „Aktion Sonnen-strahl e.V.“, „Mentor - die Leselernhelfer“, Schülerzeitung „Leselöwen-Alarm“ der Grundschule Ronnenberg, „DLRG Ortsgruppe Empelde - Jugendabteilung“, „Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde“ sowie an Flüchtlingsfamilien weitergegeben werden.



Der nächste Basar findet am 07.04.2018 im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg 3, 30952 Ronnenberg statt. Wer Interesse hat, mitzuhelfen, ist herzlich eingeladen, einmal an einem oder auch mehreren Tagen des Basarwochenendes reinzu-schnuppern! Weitere Informationen gibt es über die Internetseite www.secondhandbasar-ronnenberg.de oder auch unter BasarRonnenberg@gmx.de.

Gefällt mir