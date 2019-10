Großer SPIELZEUG Kommissionsbasar in Weetzen

Ronnenberg : Gasthaus Lüerßen |

Bei unserem vorsortierten Spielzeugflohmarkt in Weetzen darf nach Lust und Laune gestöbert werden. Bei uns findet ihr von Spielzeug aller Art, über Fahrzeuge, auch viele Bücher und Puzzle, die ein neues Zuhause suchen. Wir bieten eine Auswahl an Rasseln für Babys, Legos und Playmobil für die kleinen Großen und auch Lernspielzeug oder Brettspiele für die Größeren.



Wollt ihr den Adventskalender mit Kleinigkeiten bestücken oder auch für Heiligabend vorsorgen, seid ihr an diesem Abend genau richtig. Auch Oma und Opa finden hier das passende Weihnachtsgeschenk.



Unser Buffet mit Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen bietet eine Stärkung für den Abend.



Listenverkauf und weitere Informationen findet ihr unter www.basar-weetzen.de



Wir freuen uns auf Euren Besuch!