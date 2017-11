Alle Jahre wieder

Welcher ist der Richtige ?So stellt sich jedes Jahr die Frage auf das Neue.Der Allrounder :Die Nordmanntanne ist wegen ihrem gleichmäßigen Wuchs sehr beliebt.Hält auch in warmen Räumen bis zu 3 Wochen.Der Klassiker :Die Blaufichte hält sich auch 2 - 3 Wochen. Sie ist etwas preiswerter als die Nordmanntanne.Der Preisschlager :Die Fichte ist weit verbreitet ( Baum des Jahres 2017 ).Nadelt leider schon nach wenigen Tagen. Also kurz vor Heiligabend besorgen !Die Edeltanne :Erscheint Tiefgrün bis Vlaugrün und Duftet sehr. Preislich liegt das Niveau etwa bei der Nordmanntanne.Hält am längsten und verliert dabei nicht an Pracht.Auch beliebt und ungewöhnlich :Die Kiefer duftet nach Wald und bleibt lange frisch. Eine günstige Alternative.Der Exot :Die Douglasie duftet sehr intensiv. Sie hält 2 - 3 Wochen, ist etwas günstiger als die Blaufichte.