PRO BAHN Landesversammlung in Obernkirchen

seine Landesversammlung in Obernkirchen durchführen. Für die Anreisenutzen die Mitglieder einen Sonderzug des FERSt ab Rinteln Nord. BjörnGryschka, Landesvorsitzender: „Zwischen Rinteln und Stadthagen liegteine Eisenbahninfrastruktur still, die mehr leisten kann als heute. Mitder Wahl des Tagungsortes in Obernkirchen will PRO BAHN daran erinnern,dass die Landesregierung weiter an einem Nachfolgekonzept für die 2015beschlossenen 2 Reaktivierungen arbeiten muss.“ Fortschritte versprichtsich PRO BAHN dabei von einem neuen hessischen Gutachten, dass dasvolkswirtschaftliche Interesse an Bahnlinien auch auf dem Land neu undlosgelöst vom „U-Bahn-Denken der 70er-Jahre“ definieren wird.Zu Beginn werden die Mitglieder am Obernkirchener Bahnhof von ThomasStübke vom FERSt über die Geschichte und die Perspektiven derReaktivierung Bahnstrecke informiert. Wichtiger erster Schritt war derErfolg des Vereines, durch Übernahme der Strecke diese 2008 überhauptgerettet zu haben. Nach Auffassung des FERSt kann mit einerReaktivierung der Strecke der Abwanderung junger Menschen inBallungszentren wie die Region Hannover entgegengewirkt werden.Profitieren würden dazu auch der Tourismus, Bad Eilsen als Kurort unddas Klinikum Schaumburg in Vehlen mit seinen fast 1.000 Arbeitsplätzen;weitere Aspekte sind Umwelt- und Klimaschutzziele.Detail am Rande: Übrigens hätten die aus ganz Niedersachsen anreisendenPRO BAHN-Mitglieder mit dem Niedersachsenticket die Busse im LandkreisSchaumburg nicht nutzen können. Björn Gryschka: „Als einer derallerletzten Landkreise in Niedersachsen wird hier derNiedersachsentarif in den Bussen leider nicht anerkannt. Auch aus diesemGrund fiel die Entscheidung nicht schwer, einen Sonderzug für denTransfer nach Obernkirchen zu bestellen.“Mehr über die vielfältigen Aktivitäten des Fahrgastverbandes PRO BAHN und die Vorteile einer Mitgliedschaft unter