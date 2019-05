Beispiel Schweiz und Reaktivierung der Eisenbahn Rinteln-Stadthagen

Das Schweizer Eisenbahnnetz gilt als das dichteste der Welt und ist bis auf wenige Kilometer vollständig elektrifiziert. Die Buslinien konkurrieren nicht mit der Bahn, sondern sorgen für die sinnvolle Ergänzung; bei Anschlüssen wird gegenseitig abgewartet. Seit 1982 gilt ein Taktfahrplan nach dem Motto "jede Stunde ein Zug in jede Richtung" (Infos: Wikipedia). Zur An- und Abreise und vielen spektakulären Ausflügen dazwischen fuhren die Eisenbahnfreunde und -freundinnen mehr als 2.200 Km auf Eisenbahnstrecken. Nach dem Motto "One country - one ticket" können Bahnen und Busse mit dem für verschiedene Zeiträume erhältlichen Swiss Travel Pass kostenlos benutzt werden oder mit deutlichen Preisreduzierungen.Die Fahrt ging per IC ab Hannover zunächst zur geschäftigen Stadt Lausanne, dann mit dem Mont-Blanc-Express nach Chamonix (Frankreich) und mit dem Golden-Pass-Zug über Montreux und Zweisimmen durch das Berner Oberland nach Interlaken, wunderschön zwischen Thuner- und Brienzer See gelegen. Highlight war dann die Fahrt mit Zahnradbahnen auf das Jungfrauenjoch vorbei am Eigergletscher, der Eigerwand und dem Eismeer mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3.454 m über NN. In Interlaken wurde mit den takt-fahrplanmäßig verkehrenden Ausflugsdampfern der Brienzer See erkundet und mit der Standseilbahn auf die Harder Kulm gefahren. Bei den Bildern sind weitere Beschreibungen enthalten.Eine aktive Bahnverbindung mit Halbstundentakt zwischen Stadthagen und Rinteln würde dem Landkreis Schaumburg ein gutes Stück Urbanität einbringen und vielen Menschen von hier oder außerhalb mehr Flexibilität bei der Arbeitsplatzsuche eröffnen. Darüber hinaus könnte unsere touristisch interessante Region auch von mehr Kurgästen und Besuchern ohne die Notwendigkeit eines eigenen Autos erreicht werden. In Lausanne zum Beispiel haben kleine Elektroroller Einzug gehalten, die auch für den Kilometer zum Bahnhof genutzt werden und im Gepäcknetz landen. Nicht umsonst machen sich auch der Fahrgastverband PRO BAHN und ebenso der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) für die Reaktivierung stark; auch wird lt. Bundesminister Scheuer (CSU) der "Deutschland-Takt" nach Schweizer Vorbild mit Abstimmung von Bahn- und Busfahrplänen kommen. Ein Aufgeben der Strecke würde nach Ansicht des Verfassers den noch hier lebenden jungen Menschen viele Möglichkeiten abschneiden.Wer mithelfen möchte, findet hier weitere Infos: