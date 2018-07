Holzverladung in Obernkirchen brummt

wieder einmal Hochbetrieb. 26 Waggons werden mit Holz aus den umliegenden Wäldern beladen und sollen in Richtung Stendal, so Carsten Reinhardt, gemeinsam mit Thomas Stübke Geschäftsführer der Bückebergbahn Rinteln-Stadthagen GmbH. Reinhardt freut sich besonders, dass die Verladung diesmal für einen Neukunden erfolgt, der auch noch drei weitere Bahntransporte ab Obernkirchen in Aussicht gestellt hat, und dass diesmal mit den Rangierarbeiten und der Bereitstellung des Zuges in Stadthagen die Dampfeisenbahn Weserbergland beauftragt worden ist. So ist jetzt die starke Dampflok 52 8038 "Else" gemeinsam mit ihrer kleinen Dieselkollegin V 12001 im Einsatz. Übrigens, wer sich über die älteren Waggons mit den nagelneuen Rungen darauf wundert - es handelt sich umFlachwagen für Container, die mit abnehmbaren Aufsätzen nun auch fürHolzfuhren einsetzbar sind.Mehr über die Nutzungsmöglichkeiten der Rinteln-Stadthagener Eisenbahn:...und für die Freizeit:und