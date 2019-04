5. Mai 2019: Schaumburger Industriegeschichte mit Schienenbus entdecken

Am Sonntag, dem 5. Mai geht es wieder auf Entdeckungsfahrt zu den Spuren der einst florierenden Industrie entlang der Eisenbahn Rinteln-Stadthagen. Im Vergleich zu früheren Fahrten sind jedoch Programmpunkte und Ablauf neu konzipiert. So startet der Schienenbus in Rinteln schon um 9:00 Uhr zunächst zur Fahrt nach Stadthagen, wo dann mit dort hinzukommenden Gästen eine Führung zum Staatsbahnhof und zur stadthäger Eisenbahngeschichte mit Straßenbahn und weiteren Themen vorgesehen ist. Anschließend geht es zum Georgschacht-Gelände mit "Kohlenkirche" und dem detailgetreuen Modell der früheren Schachtanlagen des Modelleisenbahnclubs Stadthagen (MEC).Nach einem warmen Mittagsimbiss in Obernkirchen wird dort der frühere Gleisanschluss der Glasfabrik Heye in Augenschein genommen und das noch vorhandene Gebäude der Brikettfabrik besucht; es wird festes Schuhwerk empfohlen. Die Sonderfahrt endet dann um 15:20 Uhr in Stadthagen und um 17:00 Uhr in Rinteln. Fachkundig begleitet mit vielen Informationen und Anekdoten wird die Fahrt wieder durch Ulrich Tack (Förderverein Eisenbahn Rinteln-Stadthagen) sowie zeitweise Prof. Karl-Heinz Schneider (Universität Hannover).Reservierung und Buchung können per Email an info@schaumburgerland-tourismus.de oder telefonisch unter 05722 / 890 550 erfolgen._______________________________________________Übrigens, mit dem Suchwort "Industriekultur" können Sie im Internet unter http://www.schaumburgerland-tourismus.de weitere industriegeschichtliche Informationen finden.