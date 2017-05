KRIMI total MUSICAL - Eine Leiche für die Braut

Rinteln : Der Stadtkater |

Erleben Sie ein witziges und spannendes Krimi-Musical in fünf Akten und genießen Sie ein leckeres Dinner in vier Gängen.



KRIMI total MUSICAL verbindet auf zauberhafte Weise witziges und spannendes Krimi-Theater mit wunderschönen Musical-Melodien, einem leckeren Vier-Gänge-Menü und einem mysteriösen Mord. Oder kurz: Die beste spannende Krimi-Musical-Unterhaltung für Sie zum Miträtseln und zum Genießen!



Erfreuen Sie sich an beschwingten Melodien, die speziell für unser Musical komponiert wurden und von den professionellen Darstellern live gesungen werden. Erleben Sie eine spannende Kriminalgeschichte und entscheiden Sie selbst, ob Sie aktiv werden und eine kleine Rolle übernehmen oder sich lieber zurücklehnen und Ihre Ermittlungen bequem von Ihrem Platz aus führen.



Lassen Sie sich dazu von den Küchenchefs der Hotels mit einem mörderisch leckeren Dinner kulinarisch verwöhnen und erleben Sie einen Krimi-Musical-Abend, den Sie nicht so schnell vergessen werden. Rätseln Sie mit und entlarven Sie den Mörder!



KRIMI total MUSICAL: Spannung, Musik und DinnerMUSICAL - Eine mörderisch faszinierende Kombination aus Krimi, Musik, Dinner, Komödie und Theater.



Wir wünschen Ihnen mörderisch gute Unterhaltung

bei Krimi, Dinner und Musical.