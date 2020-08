Keine öffentlichen Schienenbus-Planfahrten mehr in 2020

Private Anmietung auf Anfrage möglich

Schon seit April diesen Jahres ist unser guter alter "Uerdinger" nicht aus seinem Lokschuppen herausgekommen, weil die zuständige Eisenbahnbetriebsleitungcoronabedingt sämtliche Museumsbahnfahrten auf der Strecke bis zum 31.August untersagt hatte. Da nicht absehbar ist, ob das Fahrverbot verlängert wird, wann die Regeln hinsichtlich Abständen, namentlicher Registrierung,Maskenpflichten usw. aufgehoben werden, die Betriebskosten nicht zudecken sind und zur Zeit sogar noch die Gefahr einer zweiten Welle durchdie Medien geht, hat sich der Vereinsvorstand nun endgültig dazu entschlossen, in denMonaten September und Oktober keine öffentlichen, nach festem Fahrplandurchgeführten Fahrten mehr anzubieten. Lediglich private Sonderfahrtenmit geschlossenen Gesellschaften können noch - im Rahmen derCorona-Beschränkungen - angefragt werden.Zur Kontrolle, ob der Schienenbus nach der langen Pause weiterhin ordnungsgemäß funktioniert, wurde am 31. Juli eine Probefahrt unternommen, bei der gleichzeitig auchder Streckenzustand in Augenschein genommen wurde. Es finden weiterhin nur Güterverkehre und Betriebsfahrten statt. Wir ist zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder wie gewohnt ab April in die neue Saison durchstarten zu können.Infos zu gegebener Zeit unter