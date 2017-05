KÄS änd ROLL live beim Brauereigasthof-Fescht in Rettenberg

Bald geht es los: Am 05. August 2017 lädt der Brauereigasthof Engel in Rettenberg zum Festen ein. Das Programm mit Bieranstich, Blasmusik und Bühnenshow ist kostenfrei.Bierkunst, Musik und Schmankerl – unter diesem Motto wird jedes Jahr zur Sommerzeit im Brauereigasthof Engel groß gefeiert.Alle Besucherinnen und Besucher im Oberallgäuer Brauereidorf erwartet dann wieder ein Programm, das die Herzen der Allgäu Fans höher schlagen lassen wird.Und mittendrin: KÄS & ROLL! Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern KÄS änd ROLL generationenübergreifend. Das Programm bringt Spaß. Auch an diesem Abend werden KÄS & ROLL dies im Rahmen ihres Auftritts eindrucksvoll unter Beweis stellen. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man). Eine wasch-echte vitale Band, mit vollem Elan und hart am Berg-Seil! Echter Allgäuer Hand-Käs mit Musik. Garantiert guat & 100% live!Kurzum: ein Super-Sommerfest mit Super-Stimmung, ein Besuch lohnt sich allemal!Wann?Sa., 05.08.2017Beginn 17.00 UhrDie Veranstaltung fällt bei schlechtem Wetter aus.Wo?Brauereigasthof EngelBurgberger Straße 9D-87549 RettenbergTel +49 (0) 83 27 - 20 6E-Mail info@brauereigasthof-engel.deWeb www.brauereigasthof-engel.deWieviel?Eintritt frei!Aber bitte nicht vergessen: Don’t drink and drive. Erst wenn der Zündschlüssel endgültig gezogen ist, steht dem Genuss eines würzigen Engelbräu Festbiers nichts mehr im Wege. Und für alle aktiven Fahrer gibt es schließlich auch noch das Engelbräu Alkoholfreies Hefe-Weizen.Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu) Tel. (0049) 0831/574646