Willy Astor & Freunde „Sound of Islands" - 2x2 Freikarten zu gewinnen!

Rehling : Schloss Scherneck |

Gemeinsam mit musikalischen Wegbegleitern wird Willy Astor die besten Songs seiner bisherigen instrumentalen Programme spielen. Freuen Sie sich auf ein fulminantes Klangbad, das aus den ohnehin schon sehr komplexen Kompositionen Willy Astors auf grandiose Weise musikalische Bilder entstehen lässt und für ein herausragendes Konzerterlebnis sorgt.



„Sound of Islands“-Konzerte waren in der Vergangenheit stets ungewöhnliche Musik Abende und sicher verspricht auch dieser wieder ein solcher zu werden. Ob Bossa-Nova oder Tango, ob afrikanische Einflüsse oder bayrische Volksmusik – gerade die stilistische Vielfalt der Astor’schen Kompositionen ziehen die Zuhörer schon seit vielen Jahren in den Bann. Die stets gewohnt humorvollen Moderationen von Willy Astor runden diesen Abend perfekt ab.



Fans und Liebhaber handgemachter Musik sollten sich diesen Abend auf jeden Fall als Konzert-Highlight ganz dick im Kalender anstreichen!



Verlosung!



Wir verlosen 2x2 Freikarten! Klickt bis zum 16. Juli 2017 auf „Mitmachen“, wenn ihr euer Glück versuchen wollt. Alle Gewinner werden am 17. Juli hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)