Motorradweihe auf Schloß Scherneck

Rehling : Schloß Scherneck |

Nicht nur für Biker!



Nach zwei Jahren dürfen wir endlich wieder gemeinsam in die Saison starten.

Die Maschinen sind aufpoliert und die Planungen auf die ersten Ausfahrten laufen. Bevor es aber auf die Straße geht, erbitten die Biker den Segen von oben.



Ein beeindruckendes Erlebnis erwartet Euch! Vor einer traumhaften Kulisse des Innenhofes von Schloß Scherneck, den freien Blick in Richtung Augsburg genießen. Dabei Texten und Musik lauschen und gerade nach einer so langen und schwierigen Zeit sich eine Auszeit unter freiem Himmel verbringen.



Wer möchte kann sich auch der Gruppe des MC REHLING anschließen und gemeinsam von Rehling aus hoch fahren.



Auf eine gute, gesunde und unfallfreie Saison 🙏🏻