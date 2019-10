Rehau : Festsaal im Alten Rathaus |

Du schaffst es, weil du nicht gewußt hast, dass es unmöglich ist.

Am diesem Tag wird Vieles in deinem Leben anders sein



Live-life-Coaching am 9.11.2019 in Rehau

mit Dantse Dantse, Coach, Bestsellerautor, über 100 Bücher

by

DantseLogik, eine Logik verändert dein Leben-





„Profitiere von einer phänomenalen Logik des Erfolgscoach und Bestseller Autoren Dantse Dantse und erlebe ein Live Coaching, das wie Magie wirkt.

Mit der DantseLogik erhältst du Lösungswege, von denen du vorher nicht einmal etwas geahnt hast. Sehe in Allem die Möglichkeiten und das Gute.

Dieses Coaching ist deine Chance, dein Leben neu zu gestalten, auszusteigen aus unserer Welt des Konsums und einzutauchen in eine Welt, in der alles möglich ist und Werte dich zum Erfolg und zum Glück führen.



Erlebe einen Tag voller Inspiration“, mit diesen Worten lädt die Rehauerin, Monika Schelter, die selbst ein unbezahlbares Lebenscoaching von und mit Dantse Dantse durchlaufen durfte, zu einer besonderen Veranstaltung ein.

Eine Veranstaltung, die für Jeden alles ändern kann.

Eigene Grenzen zu überschreiten, sich auf andere, unkonventionelle Wege einzulassen, zu vertrauen, zu glauben und in allen Dingen das Positive zu sehen, hat die Rehauerin, Monika Schelter mit der unbezahlbaren Lehre von Dantse Dantse geschafft.

Mit der Dantselogik wächst du über dich hinaus, so schildert sie begeistert.



Ein afrikanisch inspiriertes LIVE Coaching der Extraklasse organisiert sie nun, mit Dantse Dantse persönlich, in Rehau.

„Alles und alle um mich herum und in mir tragen dazu bei, dass ich mein Ziel erfolgreich erreiche und glücklich bin“, so lautet die Erfolgsformel von Dantse Dantse in seinem beliebten Buch: „Dinge passieren nicht einfach so…“

Sein angesehenes und begehrtes Coaching, welches er seinen Klienten mit einer ganz speziellen Logik; der DantseLogik vermittelt, seine Weisheit, mit der er das Leben vieler Menschen sowohl beruflich, gesundheitlich und privat gravierend zum Positiven verändert, stellt er mit diesem lebensbegleitenden Ratgeber-Werk vor.

Wie wir aus allen Geschehnissen, die um uns herum passieren, etwas Wunderbares machen können, wie wir vermeintlich negativ empfundene Ereignisse, die im ersten Augenblick wie Pech und Unglück erscheinen, zum Positiven verwandeln, wie wir schmerzhafte Trennungen, Verluste, Krankheiten, Leiden, Mobbing und Schicksalsschläge für unser Weiterkommen und zu unserem Glück verändern, erfahren wir in Dantse Dantses tiefgreifenden Vortrag.



Dantse Dantse bringt in eindrücklicher Weise nahe, wie Dankbarkeit, Selbstliebe, Demut, Geben und Vergebung Werte sind, die regelrecht unser Leben transformieren und zu einem „Glückspool“ machen, der ständig das Gute anzieht.

Jeder von uns ist ein Glückskind, welches jedoch nur die Wenigsten in sich selbst erkennen.

Mit diesem LIVE COACHING von Dantse Dantse bekommst du die Möglichkeit, dein inneres Glückskind zu entdecken, zu benennen und nie wieder los zu lassen.

Jeder Teilnehmer darf dazu etwas mitbringen, in das er sein Glückskind stecken wird.

Es kann ein Stoff, ein Stein, ein Schmuckstück oder ein Holzstück sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Alle Teilnehmer dürfen ihre Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte mit nach Rehau zu diesem Vortrag mitbringen und sie dort lassen, denn

nach Hause geht es mit Neuorientierung für einen erfolgversprechenden Weg mit Motivation und neuer Energie.

Erscheine mit deinen persönlichen Fragen, die dich seit langer Zeit beschäftigen und erhalte endlich zielführende Antworten.



Am Samstag, 09.11.2019 von 11 Uhr bis 15 Uhr hast du nun die Chance, Dantse Dantse persönlich kennenzulernen und ihn zu erleben.

Es erwartet dich ein unkonventionelles LIVE COACHING, das Herzen berührt und Augen öffnet, Sorgen und Ängste beseitigt, glücklich und erfolgreich macht.

Es empfängt dich ein außergewöhnlicher Referent, der gerne einmal aus der Reihe tanzt, der eine unbeschreibliche Wirkung hat und eine unbezahlbare Weisheit in sich trägt.



Sichere dir so schnell wie möglich einen der begehrten Plätze.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das, was der Bestseller Autor und Erfolgs Coach Dantse Dantse seinen Klienten für mindestens 200 Euro pro Stunde in Rechnung stellt,bietet er nun für die netten Menschen in Rehau, die er im Herzen trägt für einen Rehau-Liebe- Preis von nur 19,25 Euro die Stunde an.



Anstatt 800 Euro (siehe Preisliste auf seiner Coaching Seite) zahlst du nur 77 Euro für 4 Stunden geballtes und unbezahlbares Wissen.

Das ist eine Gelegenheit, die du nicht verpassen darfst.

Investiere in dein Glück, in deinen Erfolg und in deine Persönlichkeit.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Getränke und Speisen sind im Preis inbegriffen. Das Team des El Gusto verwöhnt alle Teilnehmer mit internationalen Köstlichkeiten.



Bereits vor dem Vortrag darf Kontakt zu Dantse Dantse aufgenommen und persönliche Fragen gestellt werden, auf die er dann im Vortrag anonym und speziell eingehen kann.

Jeder Teilnehmer darf (muss aber nicht) bereits im Vorfeld per E-Mail an Dantse Dantse seine persönliche Geschichte senden oder auch vor Ort diese in der Pause an ihn weitergeben.

Profitiere von der Anwesenheit von Dantse Dantse in unserer Region und vereinbare schon am Freitag 08.11. 2019 einen Einzeltermin mit dem Coach im Wohlfühlhotel Schade in Vielitz, um private und diskrete Dinge anzusprechen. Nutze diese Chance.

Dazu folgende Kontaktdaten:



Coaching Homepage: mycoacher.jimdo.com

Dantse Dantse Homepage: www.dantse-dantse.com

Homepage Verlag: www.indayi.de

E-Mail: dantse@indayi.de mycoacher@yahoo.de

Telefon: 06151 4297421

0175 9735735



Anmeldung und Platzreservierung bei Monika Schelter: 0171 3132288,

monikaschelter@hotmail.de



Veranstaltungsort ist der Festsaal des alten Rathauses in Rehau, am Maxplatz 7.



Wenn du dann am Abend noch Lust hast, mit Salsa, Bachata, Merengue und Kizomba aus der Reihe zu tanzen, dann erwartet dich um 20 Uhr ein Salsa und Bachata Workshop mit Heinz und Monika. Ab 21 Uhr sorgt DJ Chico für eine unvergessliche Party. Wir tanzen für Toleranz, Gemeinschaft und Frieden.

Der Abend ist für alle Coaching Teilnehmer frei.