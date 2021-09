Wie wäre es mit der Wahrheit? Rassismus und Migration- Neues und einmaliges Wissen von Dantse Dantse in Rehau am 05.11.21

Rehau : Festsaal im Alten Rathaus |

Bist du bereit vielleicht sogar schockierenden Tatsachen ins Auge zu sehen?

Kannst du die Wahrheit ertragen bist du mutig genug diese tiefgründigen Themen auch einmal von einer anderen Perspektive zu betrachten?



Der Wissensvortrag von Dantse Dantse auf diesem Diskussionspodium bietet dir einen elitären Wissensinput, den du so nirgendwo sonst bekommen kannst. Erlebe die Intelligenz und Authentizität des charismatischen Lehrers und Mehrfach Bestseller Autors. Diskutiere mit ihm auf allerhöchstem Niveau.



Was erwartet dich bei Themenvorschlag 1?

1. Thema 1: Rassismus gegen Schwarze- Die wahren Gründe mit Fakten, die schockieren

Warum Rassismus mit derartiger konventioneller Art der Bekämpfung bewußt subtil befeuert wird und wie Rassismus Wohlstand in Europa fördert



Dieser unkonventionelle Vortrag von Mehrfach Bestseller Autor Dantse Dantse wird der Vorgeschmack sein auf sein neues exklusives und explosives Werk über Rassismus, das viele Menschen sehr erstaunen wird. Denn mit einer solchen Originalität hast du dich diesem anspruchsvollen Thema bestimmt noch nie nähern dürfen.

Sei dabei bei diesem gewinnbringenden Diskussionsabend, der uns alle garantiert überraschen und wundern wird; am Ende vor Allem einiges besser and anders verstehen lässt.

Erlebe Dantse Danses spirituelle, natürliche und schonungslose Art, sich Themen zu widmen und Dinge auszusprechen, die viele gar nicht hören wollen. Nimm dieses elitäre Wissen mit nach Hause, das dein Denken und deine Meinung ganz sicher verändern wird.

Höre, wie z.B. was Rassismus wirklich bedeutet und warum dieser überlebenswichtig ist für Europa.

Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wer den Rassismus erfunden hat?

Warum wird Rassismus nicht als Fach in den Schulen unterrichtet?

Wo herrscht der eigentliche Rassismus, der Subtile, den man nicht hört, nicht sieht aber viel mehr zerstört und verantwortlich dafür ist, dass er am Leben bleibt?

Provokant, tiefgründig und gnadenlos ehrlich wird Dantse Dantse sich diesem Thema widmen und mit seiner afrikanisch inspirierten Philosophie und Wissenslehre sogar aus diesem Problem etwas Positives erschaffen.

Erfahre, wie Rassismus für die Schwarzen auch eine Chance sein und Vorteile bringen kann, damit ein Ende doch möglich wird.



ODER:



2. Thema 2: Die Flucht aus Afrika nach Europa- wirklich aus Armut? Die tiefsinnige Bedeutung und wahren Hintergründe

Warum kein Meer, keine Mauer, keine Grenzen die Afrikaner hindern und stoppen können, nach Europa einzuwandern





Erklärungsversuche und Begründungen der Flucht aus Afrika werden meist mit der Armut der dort lebenden Menschen verbunden.

Die tiefsinnige Bedeutung und die wahren Hintergründe liegen jedoch ganz woanders. Die Erklärungen und Argumente dafür sind fast spirituell geworden.

An diesem Abend erfahren wir, warum keine Mauer, kein Meer, keine Grenzen die Afrikaner hindern und stoppen können nach Europa einzuwandern. Mit diesem Verständnis werden uns die Augen geöffnet und wir begreifen, warum die Afrikaner fast nach Europa kommen müssen.

Erhalte Wissen, das deinen Blick über die Migration nach Europa gravierend verändern wird.

Warum die illegale Einwanderung doch legal ist und fast eine Pflicht ist, wird der Mehrfach Bestseller Autor und Wissenslehrer Dantse Dantse eindrucksvoll schildern.

Auch seine Sichtweise über Entwicklungs- und humanitäre Hilfen wird uns verdutzen. Provokant stellt er in diesem Zusammenhang die Frage, ob es sich wirklich um eine Hilfe für Afrikaner handelt oder es eher eine Lust in uns Europäern stärkt.

Wenn du gerne einen Blick über Grenzen und hinter den Horizont werfen willst, solltest du diesen Diskussionsabend nicht verpassen.

Dieses elitäre Qualitäts-Wissen wirst du nirgendwo bekommen.



Sichere dir jetzt schon deinen Platz und deinen 35 % Frühbucherrabatt bis zum 14.10.21

auf den Spezial- Preis für Rehau von 50 Euro inkl. alkoholfreie Getränke.

Investiere in deine Allgemein- Bildung, in dein globales Verständnis über Zusammenhänge, das deine Sicht- und Denkweise verändern wird:



