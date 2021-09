Die unübertrefflichen Gesetze um Alles, was geschieht in deinem Leben, in deinen Erfolg umzuwandeln- Live Coaching am 06.11.21 mit Dantse Dantse in Rehau

Rehau : Festsaal im Alten Rathaus |

„Wissen, das du kein Zweites Mal findest“

Die unübertrefflichen Gesetze um Alles, was geschieht in deinem Leben, in deinen Erfolg umzuwandeln

Wissensvortrag und Live Coaching am 06.11.21: Dantse Dantse hautnah beim DantseLogik Festival in Rehau



Wie wird aus Krankheit Gesundheit?

Wie kann aus Trennungsschmerz die große Liebe werden?

Wie verwandelst du einen Jobverlust in deine Karriere?

Wie kannst du Pech in Glück verwandeln?

Wie drehst du Ablehnung in Anerkennung?

Wie wird eine vermeintliche Katastrophe zu deinem „6er im Lotto“?



Folgende Worte des Wissenslehrers Dantse Dantse werden dir einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, welch herausragendes Wissenspotenzial und welch allumfassender Erfahrungshorizont dich an diesem Tag erwartet:

„Meinst du, dass es ein Zufall ist, dass du Halsschmerzen bekommst, ein Leberproblem, Krebs, Diabetes oder irgendetwas anderes hast? Es ist kein Zufall. Jedes Mal, wenn ein Naturgesetz missachtet wird, wirst du früher oder später die Konsequenzen erleiden. Die Gesetze, die das reibungslose Funktionieren deines Körpers regeln, wurden gebrochen. Seien es die Gesetze der guten Ernährung, die Gesetze der körperlichen Aufrechterhaltung, die Gesetze des richtigen Denkens, die Gesetze der Mangel an Demut, die Gesetze der Undankbarkeit oder das Gesetz des "Anderen tun"; sogar das Gesetz der nicht erfüllten Sexualität oder schlechten Sexualität. Unabhängig von dem physischen oder emotionalen Problem, das du hast, kann es auf gebrochene Gesetze zurückgeführt werden, die Ungleichgewicht und Disharmonie in deinem Körper geschaffen haben: Ich erkläre dir an diesem Tag detailliert diese Gesetze und du wirst nie mehr wieder sein, wie vorher. Das ist eine Garantie."

Komm und sei dabei, um Alles zu erfahren, wie diese Gesetze funktionieren und bald kannst in deinem Leben (in der Beziehung, im Beruf usw…) allein ohne Arzt, ohne Psychologe, ohne Coach Wunder, Gesundheit, Reichtum, Erfolge, Glück und Liebe herbeizaubern.“

Klingt unglaublich? Ist aber wahr!

Erstmalig erklärt dir der aus Kamerun stammende Wissenslehrer und Mehrfachbestseller Autor Dantse Dantse anlässlich unseres DantseLogik Festivals in Rehau diese unübertrefflichen Naturgesetze und ursprünglichen Lebensgebote. Dieses Wissen bekommst du kein zweites Mal.

"Alles ist für dich. Nichts ist gegen dich. Alles, was mit dir, in dir und um dich passiert, konkurriert zu deinem Wohlergehen" das ist die Erfolgsformel der DantseLogik, die der Gründer Dantse Dantse Jahrzehnte lang entwickelt hat.

Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens und eine Lebensphilosophie, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. Die DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte.

Klingt unglaublich? Magie oder Wunder? Nein; es gibt keine Wunder und auch keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen.

Mit dieser Lehre und Logiklösungstechnik hilft Wissenslehrer Dantse Dantse zigtausenden von Menschen weltweit mit seinen über 120 Büchern und mit seinem Coaching.

Hier in Rehau hilft er dir. Dantse Dantse wird referieren, dir „Werkzeuge“ geben und Techniken zeigen, die du an dir selbst praktisch anwenden kannst, um eine Veränderung für deine Situation zu erwirken und alles, was dir passiert (ist) in deinen Erfolg umzuwandeln. Das Coaching von Wissenslehrer Dantse Dantse wirkt sofort, dauerhaft und nachhaltig. Das ist sein Versprechen an dich.

Wissenslehrer Dantse Dantse wird darstellen, wie wir Krankheiten, wie Depressionen, Krebs, Diabetes, berufliche und private Probleme wie Mobbing, Kündigung, Beziehungsstress, Trennung, Gewalterfahrungen, finanzielle Schwierigkeiten und alles, was uns passiert in unseren Erfolg umwandeln können, mit dem richtigen Verständnis, dem richtigen Wissen und konkreten Handlungsschritten.

Dieser Tag wird dein Leben, dein Denken und deine Haltung verändern. Heute kann für dich ein neues Leben beginnen.

Über Dantse Dantse

Menschen helfen und die Welt ein Stückchen besser machen, das ist das Ziel und die Lebensmission von Dantse Dantse. Was bewegt einen Menschen zu einer solchen Aufgabe?

Wie schafft ein Einzelner innerhalb von 10 Jahren 120 Bücher zu schreiben, zigtausend Menschen zu lehren, einen erfolgreichen Verlag und Medienkonzern zu leiten und dabei immer fit und jung auszusehen?

Wie schafft ein Mensch nonstop und tagtäglich mehr als 18 Stunden zu arbeiten, jeden Morgen um 3 aufzustehen und zu schreiben, ergebnisorientiert zu arbeiten und auch noch genug Zeit für seine Familie und Kinder zu finden?

Was hat Dantse Dantse bewogen, dieses Leben zu führen? Wie ist die DantseLogik entstanden?

Dantse Dantses Leben ist bereits ein Ratgeber. Er lässt uns an diesem Tag Anteil nehmen an tiefgreifenden Momenten und Situationen in seinem Leben, die ihn zu der Persönlichkeit geprägt haben, die er ist. Allein seine Geschichte wird dir helfen, vieles im Leben besser zu verstehen.

Freue dich auf dieses Programm mit elitärem Wissen über Lebens- und Naturgesetze und erlebe hautnah die Wirksamkeit der DantseLogik. Komme mit all deinen Problemen und Fragen und gehe nach Hause mit Lösungen und Antworten, nach denen du schon so lange gesucht hast.

(Bereits im Vorfeld ist es den Teilnehmern/innen möglich, dem Wissenslehrer per Mail konkrete Probleme darzustellen und Fragen zu stellen. Anonym wird er dann im Live Coaching darauf Bezug nehmen)

Investiere in dein Glück, deine Gesundheit, deinen Erfolg und deine Persönlichkeit. Gib dir selbst deinen Wert.

Für so eine Arbeit pro Tag verlangt der Wissenslehrer normalerweise 1250 Euro. Hier in Rehau zahlst du nur den Special Festival Preis von 199 Euro für ein mehrstündiges Intensiv- Coaching von Dantse Dantse inkl. Getränke.

Wer mental arbeitet, braucht auch eine Stärkung zum Mittagessen. Für 19,99 Euro hast du die Möglichkeit mit der Veranstalterin Monika Schelter und den Teilnehmern/innen in geselliger Runde ein „Rehauer Schmankerl“ zu genießen inkl. 1 Getränk und Nachspeise. Es gibt „Schnitz und Backerla“ für alle Fleischesser und auch alle Veganer; ein typisch regionales Gericht aus der vorzüglichen Küche des EL Gusto.

Anmeldungen bei Veranstalterin Monika Schelter. Sichere dir deinen Platz und deinen Frühbucherrabatt bis zum 14.10.21 mit einem Nachlass von 35%

Tel/WhatsApp: 0171- 3132288

Email: monikaschelter@hotmail.de



Programm:

9.00- 9.45: Begrüßung und Einstieg: Veranstalterin Monika Schelter „Das hätte ich selbst nie zu Träumen gewagt“- Wie die DantseLogik mein Leben verändert hat; eine wahre Erfolgsgeschichte

Pause

10-10:45 Uhr: Dantse Dantse: Sein Leben allein – eine Geschichte und ein Ratgeber: Der Weg zur DantseLogik

Pause

11.00- 12.30: Dantse Dantse LIVE Coaching Teil 1: Wissen, das du kein Zweites Mal findest- Die unübertrefflichen Gesetze, um Alles, was in deinem Leben geschieht, in deinen Erfolg umzuwandeln

12.30- 13.30 Uhr: Pause

13.30- 15.00 Uhr: Dantse Dantse LIVE Coaching Teil 2: Wissen, das du kein Zweites Mal findest- Die unübertrefflichen Gesetze, um Alles, was in deinem Leben geschieht, in deinen Erfolg umzuwandeln

Pause

15.15 Uhr- 16 Uhr: Monika Schelter: Augenblicke, Rückblicke, Ausblicke



Hier erfährst du mehr über Wissenslehrer Dantse Dantse

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735