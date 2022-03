Jesus führt dich zu Gott- Dantse Dantse führt dich zum ganzheitlichen Erfolg. Sei auch dabei! Werde jetzt erfolgreich; ohne Wenn und aber

Rehau : Dantse- Einzelcoaching |

Hast du gesundheitliche Probleme; z.B. Diabetes, Depressionen, Herz- oder Darmerkrankungen?

Dich plagen Schlafstörungen, Ängste oder Traumata? Hast du Beziehungsprobleme?

Du hast berufliche Schwierigkeiten oder finanzielle Sorgen?

Suchst du nach Neuorientierung? Du möchtest deine Lebensaufgabe deinen Lebenssinn finden und dein volles Potenzial ausschöpfen?



Werde jetzt erfolgreich. Erhalte die unübertreffbaren Techniken, um Lösungen für alle deine Probleme zu finden.



Die hohe Nachfrage und zahlreichen Buchungen ziehen den Wissenslehrer Dantse Dantse wieder nach Rehau. Die Buchungen stehen bereits. 2 Plätze hält Dantse frei - exklusiv für Menschen, die seine Wissenslehrer Dantselogik erstmalig testen möchten.

Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so. Alles hat eine logische Erklärung. Die DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte. Mit der DantseLogik ist es möglich, jede hartnäckige Vergangenheit ins Gute umzuwandeln.

Erlebe eine Logik, die dich und die Welt der Lösungen verändern wird. Alles was dir passiert, konkurriert nur um dein Wohlergehen!



Ich freue mich- und für euch, dass wir erneut von diesem innovativen Wissen und dem logischen Denkansatz von Wissenslehrer Dantse Dantse profitieren dürfen; diesmal nur im persönlichen und vertrauten Einzelcoaching- Kontext.

Dantse Dantse ist von Donnerstag 10.3. bis Sonntag 13.03. in Rehau!



Es gibt keine Magie; es gibt die DantseLogik.



Verändere jetzt dein Leben und reserviere dir deinen Platz

Tel/Whats App 0171 3132288

EMail: monikaschelter@hotmail.de



Möchtest du mehr wissen über Dantse Dantse?

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil: 0175.9735735