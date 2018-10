CHristbaumverkauf Regensburg

Ab dem 17.11.2018 – 24.12.2018 findet durchgehend an 7 Tagen die Woche der Regensburger Christbaum Verkauf statt.

Direkt vor dem Möbelmarkt XXXL Hiendl finden Sie eine gute Auswahl an ständig frisch geschnittenen (frisch geschlagenen) Nordmanntannen.Die beliebten Nordmanntannen können am Weihnachtsbaumverkaufsplatz zum Vorzugspreis erworben werden. Die Öffnungszeiten richten sich generell von Montag bis Samstag nach den Öffnungszeiten des Möbelhauses XXXL Hiendl. An mehr als 500 Quadratmeter können dann täglich von 9:30 bis 20:00 Uhr beste Christbäume ausgesucht werden.Natürlich werden Sie von einem freundlichem Christbaumverkäufer beraten und Ihr Baum wird nach Ihrer Auswahl fachgerecht in einem Christbaunetz verpackt. Und sollten Sie Hilfe benötigen, um Ihren Baum ins Auto transportiert zu bekommen, kein Problem, das wird für Sie selbstverständlich erledigt. Der Weihnachtsbaum-Verkaufsplatz ist nicht nur ein Kauferlebnis für Erwachsene, sondern ein grünes, herzliches Erlebnis für unsere kleinen. Kommen Sie gerne mit Ihrer ganzen Familie vorbei, betont der Betreiber, denn Rabatte werden hier sehr gerne gegeben.Zusätzlich Besonderes:An allen vorweihnachtlichen Samstagen & Sonntagen, gilt 12 mal der Ausnahmezustand: Jede Nordmanntanne nur 22.- Euro!Alle Infos auch auf www.weihnachtsbaeume-regensburg.de