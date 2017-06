Erdbeerfest in Rauschenberg

Rauschenberg : Kratz'sche Scheune |

Am 11.6. 2017 findet in Rauschenberg in und an der Kratz’schen Scheune das Erdbeerfest statt. Beginn um 11 Uhr mit einem Gottesdienst und Vorstellung der neuen Konfirmanden, Steaks und Würstchen wie immer zur Mittagzeit. Erstmals wird es auch einen Stand mit frischen Erdbeeren, Marmeladen und fruchtigen Seifen geben. Um 14 Uhr beginnt das Erdbeerfest mit Chorgesang und etwa ab 14:45 Uhr werden die Hauptdarsteller, die Erdbeertorten, für Genuß sorgen. Mit dabei sind in diesem Jahr der Chor Cantilena aus Roßdorf und die Rose Valley Singers aus Rosenthal.