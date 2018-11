Rastatt : Naturfreundehaus |

Noch bis zum 04.11.18 findet eine Gemäldeausstellung im Naturfreundehaus "An der Murg" in Rastatt statt. Am Sonntag, zum Ausstellungsende, wird die Künstlerin Maria Kolbinger (Mia) vor Ort sein.

Das Cafe im Naturfreundehaus ist von 15 - 18 Uhr geöffnet.