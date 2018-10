Die Nacht der Champions – PROFIBOXEN in RANSBACH-BAUMBACH

Top-Event am 1. Dezember 2018 in der Stadthalle in Ransbach-Baumbach.

Einlaß: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Location: Rheinstraße 103, 56235 Ransbach-Baumbach



Boxer wie Dennis Braun, Besim Shahini, Maurice Mario „Engel Gabriel“, Oswald Buchmiller und die Lokalmatadoren Yakup „The Scorpion“ Saglam und Cem Kurnazcan steigen in den Ring. Die Gegner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Karten gibts bei folgenden Vorverkaufsstellen:

Stadthallen-Büro Ransbach-Baumbach: 02623 / 98800

Tickethotline: stadthalle@ransbach-baumbach.de

FLP-BOX-TEAM-KOBLENZ: 0171 / 3174897

Tickethotline:flp-boxteam@arcor.de

Technischer Leiter: Ulf Palm, Veranstalter: FLP-BOX-TEAM-KOBLENZ. Die Veranstaltung steht unter Aufsicht der GBA