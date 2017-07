Mirco Martin Boxnacht in Quierschied/Saarland

Am 12. August wird Mirco "The Comet" Martin seinen Titel im Fliegengewicht verteidigen. Er ist die Nummer 1 in Deutschland. Der internationale Deutsche Meister aus Heusweiler/Saarland wird in der Fischbachhalle in Quierschied in den Ring steigen. Weitere bisher bekannte Boxer sind Priscat Vicot aus Frankreich, im Weltergewicht der Ranglisten-Zweite Zino Meuli aus der Schweiz, sowie die Nummer 12 in Deutschland Omar Darwich.Eine Amateurauswahl der saarländischen Boxamateure wird gegen eine Schweizer Amateurmannschaft antreten. Weiteres zu den Kämpfern wird in Kürze bekannt gegeben: http://sportreporter24.de und https://www.facebook.com/ECB66119/ Eintrittskarten für den Boxabend am 12. August in der bei dieser Veranstaltung 800 Zuschauer fassenden Fischbachhalle in Fischbach kosten 20 und 25 Euro. Ein Platz in der ersten Reihe am Ring kostet 80 Euro. Tickets gibt es unter anderem bei Papier Meiser in Dudweiler oder bei Tabakwaren Thome in Quierschied, sowie den bekannten weiteren Vorverkaufsstellen.Ort: Fischbachhalle, Quierschieder Str. 80, 66287 Quierschied.Einlaß ist um 18 Uhr, 1. Gong 19 Uhr