Tennis Winterpokal

Spannung und neuer SiegerBeim trdditionellen Hallentennis in Gaensefurth wurden die Titelträger des VfB´94 Quedlinburg ausgespielt. Während in Gruppe 1 die Halbfinalisten schnell fest standen, fiel die Entscheidung in Gruppe 2 erst im letzten Spiel.Vorjahrssieger Olaf Ruch setzte sich in diesem klar mit 3:0 gegen Bruder Frank durch. Uli Thomas hatte da etwas mehr Mühe. 3:1 hieß es am Ende gegen Elke Ebert.Mit viel Druck versuchte U. Thomas zu punkten. Es entwickelte sich ein Spiel mit langen Ballwechseln. Konditionelle Vorteile entschieden dann für dem neuen Titelträger.Abschluss/Einzel1. U. Thomas2. O. Ruch3. F. Ruch4. E. Ebert5. R. BrehmeG. Brauer7. Ch. Thomas8. A. GoethefeldAbschluss/Doppel1. O. und F. Ruch2. U. Thomas/G. Brauer3. E. Ebert/R. Brehme4. Ch. Thomas/A. Goethefeld