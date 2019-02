Die 20.DBM im Hallenfußball fand in Neunkirchen statt. Gespielt wurde in der Ohlenbachhalle Wiebelskirchen. 18 Mannschaften hatten sich eingetragen.Das Viertelfinale der besten 8 Teams erreichten Fritz Völkel Wuppertal, Dillinger Hütte, Ford Saarlouis, Ursapharm, Eberspächer Neunkirchen, Netze BW Stuttgart, Merkur Gauselmann und Aerotec Varel. Hier konnten sich je 2 Mannschaften aus NRW und dem Saarland durchsetzen. Im Halbfinale gewann Fritz Völkel mit 8:4 gegen Eberspächer, Ford Saarlouis setzte sich mit 3:2 gegen Merkur Gauselmann durch. Im Spiel um Platz 3 gewann dann Merkur Gauselmann Minden mit 7:4 gegen Eberspächer Neunkirchen.Ein Einlagespiel von Mannschaften der ersten Stunde (TN zur 1. DBM im Jahr 2000) stimmte auf das Finale ein. Hier trafen Bauknecht und Vers. Georg Neunkirchen aufeinander. Da das Team vom KSC 93 Quedlinburg keine komplette Mannschaft stelen konnte wurden die OLDIES aufgeteilt. In einem torreichen spannenden Spiel siegte Bauknecht mit 7:5.Das Finale gewann Fritz Völkel Wuppertal mit 4:0 gegen Ford Saarlouis, verteidigte somit den Vorjahressieg und wurde zum insgesamt 5.Mal Deutscher Betriebssport Meister im Hallenfußball