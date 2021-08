Der Rennsteig ist ein ca 170 km langer Kammweg sowie ein historischer Grenzweg im Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und Frankenwald. Er der älteste und mit ca 100.000 Wanderern jährlich der meistbegangene Weitwanderweg Deutschlands. Beginnent im Eisenacher Ortsteil Hörschel am Ufer der Werra und endent in Blankenstein (Gemeinde Rosenthal am Rennsteig) an der Selbitzbrücke. Sein Wegzeichen ist ein weißes R.(Quelle Wikipedia)