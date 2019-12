Neujahrskonzert am Samstag, 11. Januar 2020 mit dem Salzburger Ballorchester in Putzbrunn

Neujahrskonzert am Samstag, 11. Januar 2020 mit dem Salzburger Ballorchester



„Kultur in Putzbrunn“ präsentiert am Samstag, 11. Januar 2020, ab 19:30 Uhr, im großen Theatersaal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 ein Neujahrskonzert mit dem Salzburger Ballorchester unter dem Motto „Ein Freund ein guter Freund“.

Unvergesslich ist das Open-Air-Neujahrskonzert des Salzburger Ballorchesters am Residenzplatz in der Salzburger Altstadt mit 20.000 Gästen.

Eintrittskarten zum Preis von 16.- / 20.- / 22.- EURO zuzüglich 2,50 EURO Gebühr können Sie über den Ticketshop der Internetseite www.kupu.info oder telefonisch über den Anrufbeantworter der Telefonnummer 089 / 925 817 30 bestellen.

Programm:"Ein Freund, ein guter Freund..." Diese Zeile aus dem bekannten Schlager soll der Leitsatz sein, der durch das bunte Programm mit vielen bekannten Melodien aus der Walzer- und Operettenzeit führt.Zweifelsohne braucht man im Leben gute Freunde, die mit einem durch Dick und Dünn gehen.Als Programm-Highlights erleben Sie unter anderem den großen Walzer aus der Fledermaus, die Schnellpolka "Ohne Sorgen", "Ich lade gern mir Gäste ein", der "Csárdás" der Rosalinde, das "Chiantilied", "Freunde, das Leben ist lebenswert", die "Caprifischer", "Wien, Wien nur du allein", Melodien aus der Fledermaus, dem Zarewitsch und der Maske in Blau. Walzer und Polkas von Strauß & Co, der Csárdás von Monti und vieles mehr. Große Musik und große Gefühle, viel Spaß und natürlich wieder ein Happy End!Dafür garantieren das 12-köpfige Salzburger Ballorchester und die vier tollen Gesangssolisten Sieglinde Zehetbauer-Sopran, Erika Gacevice-Mezzosopran, Harald Wurmsdobler-Tenor und Mantas Gacevicius-Bariton.