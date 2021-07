...efa: Improtheater beim Kulturgenuss Open-air Puchheim

Puchheim : Das Kaffeehaus |

In der Abendsonne bei einem guten Essen, einem erfrischenden Drink und unterhaltsamer Show den Tag ausklingen lassen: das ist der KULTURGENUSS im Kaffeehaus am Grünen Markt in Puchheim, veranstaltet von Smart & Nett. An ausgewählten Samstagen sorgt ein buntes Open-Air-Programm aus Theater und Musik für sommerliche Urlaubsstimmung auf grüner Wiese. Das Kaffeehaus verwöhnt die Gäste mit passenden kulinarischen Köstlichkeiten. Ein sinnliches Vergnügen für jung bis reif.

Ort: Das Kaffeehaus, Am Grünen Markt 1, 82178 Puchheim

Tickets: Abendkasse/München-Ticket



...efa: Improtheater

Was wird gespielt? Ihr dürft gespannt sein! Denn es wird einzigartig, spontan und ohne einstudierten Text. Vielmehr wirft das Publikum entscheidende Impulse ein, die von den Schauspielern schlagfertig und kreativ in Szene gesetzt werden. Mal komisch, mal spannend oder auch dramatisch. Mit allen Elementen, die ein Theater mit sich bringt: wortgewandte Dialoge, bunte Kostüme, vielseitige Requisiten und natürlich passende musikalische Untermalung von Florian Schwartz.

…efa steht für „ecstasy für arme“ – also Improvisationstheater mit Suchtfaktor. Die Formation überrascht das Publikum seit 1999 mit Erfindungsgeist, Authentizität und Humor.