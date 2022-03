In 300 deutschen Städten und in Potsdam demonstrierten 'Fridays for future'

gefordert und eine wirksame und sofortige, das heißt eine Transformation des bestehenden fossil-nuklearen Energiesystems hin zu einem nachhaltigen Energiesystem auf Basis der erneuerbarer Energien.Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 schrieb die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, dass die Energie- und Verkehrswende nicht nur unabhängig von fossilen Preisschocks mache, sondern auch friedensstiftend wirke."... Die beste Antwort auf fossile Energiekriege ist nicht eine Laufzeitverlängerung von Atom- und Kohlekraftwerken, wie sie jetzt in Zusammenhang mit den Entwicklungen des Ukraine-Kriegs vereinzelt diskutiert werden, sondern die beschleunigte Energiewende mit einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und verstärktem Energiesparen. Die Energie- und Verkehrswende machen nicht nur unabhängig von fossilen Preisschocks, sondern wirken auch friedensstiftend. ..."Die erneuerbaren Energien müssen noch mit Speichern ergänzt werden, weil abhängig vom aktuellen Wetter, nämlich Sonnenschein und Windstärke auch die Stromerzeugung schwankt - auch der Stromverbrauch ist dabei zu berücksichtigen. (Immer zur Mittagszeit gibt es am meisten Photovoltaik.)Dasvom WWF liefert einen schnellen und anschaulichen Überblick zum Thema Energiewende. Navigiert Euch durch die nutzerfreundliche Oberfläche, insbesondere zu einer interessante Grafik links unten, s. Bilder 4 und 5 als Beispiel für relativ weit auseinanderliegende Anteile der Erneuerbaren an zwei Märztagen: 37 und 71 %.